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المستشفى الاوروبي يستقبل (3531) مصاباً بـ "كوفيد 19" خلال 2020

21 كانون ثاني / يناير 2021 10:15

المستشفى الاوروبي يستقبل (3531) مصاب بـ
المستشفى الاوروبي يستقبل (3531) مصاب بـ

غزة- الرأي

تناول مستشفى الأوربي الصادر عن قسم خدمات المرضى أن المستشفى استقبل (3531) مريضاً ، وذلك منذ تخصيصه لعلاج حالات كورونا في اغسطس الماضي، وحتى نهاية عام 2020.

وأشار التقرير  إلى أن الحالات التي تم استقبالها من جميع محافظات قطاع غزة تم ادخالها لأقسام المستشفى بنسبة اشغال 81% للأسّرة المتاحة، كما تم ادخال (1106) حالة إلى مدرسة احسان الاغا الملحقة بالمستشفى.
كما أجرى المستشفى الاوروبي 23 عملية جراحية لمرضى كورونا تنوعت ما بين جراحة عامة وعظام وأوعية وجراحة قلب، في حين بلغ مجموع حالات الولادة 25 حالة منها 10 ولادات قيصرية 
وفيما يتعلق بمرضى غسيل الكلية فقد تم اجراء (678) جلسة غسيل كلى ل 84 مريض، وتم تنفيذ 3942 جلسة علاج طبيعي ل 438 مريض، 85% منهم مرضى عناية مركزة.

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