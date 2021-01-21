وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تفتتح دورات "السياقة" لـ48 متدرب وكالة الرأي الفلسطينية " ثابت" يطلع ممثلي الفصائل على مستجدات العملية التعليمية وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تحقق بـ 166قضية وتوقف 68 متهمًا وكالة الرأي الفلسطينية المستشفى الاوروبي يستقبل (3531) مصاباً بـ "كوفيد 19" خلال 2020 وكالة الرأي الفلسطينية وفد من الصحة يشيد بإجراءات السلامة في مدارس تعليم خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الرنتيسي تجري (558) عملية مناظير تشخيصية خلال 2020 وكالة الرأي الفلسطينية غزة تسجّل وفاة واحدة و286 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية الأردن يدعو المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف سياسة الاستيطان وكالة الرأي الفلسطينية فرنسا تدين قرار ات الاحتلال ببناء 2500 وحدة استيطانية جديدة وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2743)الخميس21/1/2021
أخبار » الأخبار الحكومية

وزارة العمل تفتتح دورات "السياقة" لـ48 متدرب

21 كانون ثاني / يناير 2021 10:26

وزارة العمل تفتتح دورات "السياقة" لـ48 متدرب
وزارة العمل تفتتح دورات

غزة- الرأي

افتتحت وزارة العمل من خلال مركز السياقة والدورات الاستكمالية التابع للإدارة العامة للتدريب المهني دورتي قيادة حمولة عدد 2 لـ 48 متدرب، ودورة عمومي باص لـ 18 متدرب.
وتم تقسيم المتدربين إلى عدة مجموعات بحيث تضم كل مجموعة 10 متدربين، وذلك اتباعا لإجراءات السلامة والوقاية بسبب جائحة كورونا.
وراعت إدارة المركز ظروف العملية التدريبية بما يتناسب مع الاجراءات الوقائية من الجائحة، حيث ألزمت جميع المتدربين بارتداء الكمامات واستخدام مواد التعقيم والتباعد الجسدي.
وقال أ.هاني السقا رئيس قسم الدورات الاستكمالية:" إن هذه الدورات تأتي من باب تلبية حاجة سوق العمل الفلسطيني لسائقين مهنيين".
ومن الجدير ذكره أن هذه الدورات تنفذ بالتنسيق مع دائرة المعاهد بوزارة النقل والمواصلات.

وزارة العمل تفتتح دورات 140662157_3633855510044244_5417821383546005267_o
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز يافا ميديا يطلق صفحة للتوعية بمخاطر كورونا على وسائل التواصل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟