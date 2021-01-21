وزارة العمل تفتتح دورات "السياقة" لـ48 متدرب

غزة- الرأي

افتتحت وزارة العمل من خلال مركز السياقة والدورات الاستكمالية التابع للإدارة العامة للتدريب المهني دورتي قيادة حمولة عدد 2 لـ 48 متدرب، ودورة عمومي باص لـ 18 متدرب.

وتم تقسيم المتدربين إلى عدة مجموعات بحيث تضم كل مجموعة 10 متدربين، وذلك اتباعا لإجراءات السلامة والوقاية بسبب جائحة كورونا.

وراعت إدارة المركز ظروف العملية التدريبية بما يتناسب مع الاجراءات الوقائية من الجائحة، حيث ألزمت جميع المتدربين بارتداء الكمامات واستخدام مواد التعقيم والتباعد الجسدي.

وقال أ.هاني السقا رئيس قسم الدورات الاستكمالية:" إن هذه الدورات تأتي من باب تلبية حاجة سوق العمل الفلسطيني لسائقين مهنيين".

ومن الجدير ذكره أن هذه الدورات تنفذ بالتنسيق مع دائرة المعاهد بوزارة النقل والمواصلات.