وزارة الأسرى تطالب بتحقيق دولي باستشهاد الأسير سعسع

غزة- الرأي

نعت وزارة الأسرى والمحررين، الأسير الشهيد ماهر ذيب سعسع (45 عامًا) من مدينة قلقيلية، والذي استشهد اليوم الأربعاء داخل سجن "ريمونيم".

وحملت الوزارة حكومة الاحتلال وإدارة السجون المسؤولية عن استشهاد الأسير سعسع التى جاءت نتيجة الاهمال الطبي المتعمد.

وطالبت بضرورة وجود تحقيق دولي جاد في ظروف استشهاده، ومتابعة الأوضاع الإنسانية داخل سجون الاحتلال ومدى سلامة الاجراءات الصحية في داخلها.

وكان الأسير الشهيد سعسع قد أخذ اللقاح ضد عدوى فيروس "كورونا" بالأمس، علمًا أنه كان يعاني من أمراض ومشاكل صحية.

يذكر أنه معتقل منذ عام 2006، وهو محكوم بالسّجن لمدة 25 عامًا، ومتزوج وأب لـ 6 أبناء.