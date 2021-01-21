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التنمية الاجتماعية تنظيم رحلة لنزلاء مؤسسة الربيع

21 كانون ثاني / يناير 2021 11:20

التنمية الاجتماعية تنظيم رحلة لنزلاء مؤسسة الربيع
التنمية الاجتماعية تنظيم رحلة لنزلاء مؤسسة الربيع

غزة- الرأي

نظمت مؤسسة الربيع للرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية،  رحلة ترفيهية لنزلائها استهدفت 40 نزيلاً إضافة إلى 20 طفلاً من النزلاء السابقين بالمؤسسة الملتحقين ببرنامج العقوبات البديلة ، وذلك بدعم كريم من مؤسسة أرض الإنسان سويسرا. 
وقال  مدير دائرة الدفاع الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية أ. معتز دغمش،إن الرحلة اشتملت على العديد من الفقرات وأنشطة الدعم النفسي حيث شارك النزلاء في إعداد وإقامة مأدبة غداء عبارة عن شواء اللحوم والدجاج في شاليه سياحي،  بالاضافة لحفل كيك وحلويات وكذلك المشاركة في العديد من الألعاب الرياضية وإقامة مسابقات ثقافية وترفيهية.

حيث استمتع النزلاء بقضاء أوقات ممتعة وسعيدة،. وفي نهاية الرحلة تم توزيع الهدايا على الأطفال المشاركين. ولفت دغمش إلى أن هذه الرحلة تأتي في محاولة من المؤسسة لإدخال السرور على قلوب هؤلاء الأطفال وتعويضهم من الحرمان الذي يعيشون نتيجة للظروف الاجتماعية التي يعانون منها.

وأضاف دغمش أن الرحلات التي تقوم بها مؤسسة الربيع وبصورة دورية لنزلائها من الأطفال على خلاف مع القانون تأتي في إطار عملية الاصلاح والتأهيل التي تسعى المؤسسة لتحقيقها، وان هذه الرحلة تأتي ضمن سلسلة من نشاطات الدعم النفسي التي تنظمها مؤسسة الربيع للرعاية الاجتماعية.

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