مدير أوقاف الشمال يبحث آليات إعداد الخطة التشغيلية لعام 2021

غزة- الرأي

بحث مدير أوقاف الشمال د. مرسي سلمان آليات إعداد الخطة التشغيلية للعام الجديد 2021م, مع رؤساء أقسام المديرية لمناقشة وذلك في إطار السعي للارتقاء بالموظفين وتطوير أداء عمل أقسام المديرية.

وأبدي سلمان استعداد إدارته لتقديم كافة التسهيلات لرؤساء الأقسام والإداريين المتعلقة بالمعايير المطلوبة لإعداد الخطط التشغيلية وتنفيذها, منوهًا الى ضرورة أن يتم البناء في التخطيط على أساس سليم وخطط منهجية علمية؛؛

وفي نهاية اللقاء قدم شكره لأسرة الأوقاف والعاملين فيها كافة إداريين وخطباء وأئمة ومحفظين ومؤذنين وأذنة لجهودهم العظيمة في خدمة الإسلام والمسلمين.