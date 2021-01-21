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التعليم تبحث التعاون المشترك مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة

21 كانون ثاني / يناير 2021 12:38

التعليم تبحث التعاون المشترك مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة
التعليم تبحث التعاون المشترك مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة

غزة- الرأي

بحثت وزارة التربية والتعليم العالي التعاون المشترك مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة في اطار التواصل الإعلامي والفعاليات الرياضية.
جاء ذلك خلال استقبال معتصم الميناوي مدير عام العلاقات الدولية والعامة بوزارة التربية والتعليم العالي، وفداً من المجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة أ. غسان محيسن مدير العلاقات العامة والإعلام, وبحضور أ. علاء فيصل رئيس قسم العلاقات العامة بالوزارة.
وأكد أ. الميناوي على عمق العلاقة بين وزارة التعليم والمجلس في عدة مجالات أبرزها بث الدروس التعليمية المصورة للثانوية العامة عبر قناة أمواج الرياضية التي كان لها الأثر الإيجابي في متابعة الطلبة وأولياء الأمور لهذه الدروس.
وبين الميناوي أن وزارة التعليم لديها الاستعداد الكامل لتبادل الخبرات والتعاون مع المجلس في كافة المجالات ولا سيما الأنشطة الإعلامية والرياضية.
من جهته ثمن أ. محسين على دور وزارة التعليم في الرقي بالعملية التعليمية, مشيدًا بالتعاون والتواصل الإعلامي المشترك، موضحًا أن المجلس وحسب خطته المقبلة يسعى للتواصل والتنسيق مع وزارة التعليم في كافة الأنشطة.
وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين التعليم والمجلس في عدة أمور أبرزها عقد دوري مشترك لدوائر العلاقات العامة والإعلام وأقسامها في الوزارات, كما تم تقديم درع التكريم لوزارة التعليم.
 

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