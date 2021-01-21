إذاعة القرآن التابعة للأوقاف تبحث تعاونها مع مرئية وفضائية الأقصى

غزة- الرأي

بحث وفد من إذاعة القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية برئاسة د. عادل الهور سبل التعاون المشترك مع مرئية وفضائية الأقصى.

وضم فد الإذاعة الى جانب الهور رئيس قسم المونتاج الإذاعي م. أيمن عواد والاعلامي رائد حميد، وكان في استقبالهم مدير المرئية م. محمود شعشاعة ومدير العلاقات العامة أ. محمود المدهون.

بدوره ثمن الهور الجهود المبذولة من قبل المرئية في نقل هموم وتطلعات الشعب الفلسطيني خاصة في ظل ما تمر به القضية الفلسطينية من منعطفات، منوهاً الى أن المرئية والفضائية تعدان ركيزة أساسية من ركائز دعم القضية في الاعلام المحلي والعربي والدولي.

واستعرض الهور أهم وأبرز إنجازات الإذاعة، وما وصلت إليه من نوعية في مجال البرامج سواء الدينية أو الاجتماعية والصحية والتوعوية وغيرها ، مشيراً الى ان إذاعته تهدف من خلال هذه البرامج إلى توعية وتثبيت المجتمع والارتقاء به خاصة في فترة جائحة كورونا.

هذا ورحب م. شعشاعة بالوفد الزائر مشيداً بالدور الريادي الذي تقوم به الاذاعة في خدمة الإسلام والمسلمين من خلال برامجها النوعية، مبدياً استعداده للتعاون المشترك في مختلف المجالات التي تخدم المجتمع.