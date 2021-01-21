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مراعاة لظروف المواطنين

"شرطة المرور" تُخصص يوماً أسبوعياً لاستقبال شكاوى المواطنين رفح

21 كانون ثاني / يناير 2021 12:42

"شرطة المرور" تُخصص يوماً أسبوعياً لاستقبال شكاوى المواطنين رفح

رفح- الرأي

خصصت إدارة المرور والنجدة بالشرطة يوماً مفتوحاً اليوم الخميس، لاستقبال تظلمات وشكاوى المواطنين والسائقين؛ في محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وكان في استقبال شكاوى المواطنين مدير الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة العقيد تامر شحادة ونائبه العقيد إبراهيم أبو جياب.

وبين العقيد شحادة أن الهدف من هذا الإجراء هو النظر في شكاوى المواطنين وتظلماتهم عن قرب لأجل معالجتها وحلها والتخفيف على أبناء شعبنا في ظل الظروف الصعبة.

وأشار المقدم وائل الهمص مدير شرطة مرور رفح إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التخفيف عن المواطنين، والوقوف إلى جانبهم في ظل الظروف الصعبة.

وهدفت هذه الخدمة إلى فتح قنوات تواصل مباشرة بين الجمهور وأصحاب القرار في شرطة المرور، والتسهيل على المواطنين لحل شكواهم في حال تعذر حضورهم لتقديمها لدى أفرع المرور في مراكز الشرطة.

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