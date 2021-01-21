أوقاف رفح تعقد اجتماعاً لمناقشة خطة المديرية لعام 2021

رفح- الرأي

عقد مدير أوقاف رفح أ. عدنان حسان، اجتماعاً مع موظفي المديرية لمناقشة الخطة التشغيلية لعام 2021م.

جاء ذلك، بحضور نائب المدير م. طارق أبو يونس ورؤساء أقسام وشعب المديرية.

واستعرض حسان خلال اللقاء أهم الانجازات التي تحققت خلال عام 2020، منوهاً الى أن المديرية استطاعت التغلب عليها بفضل جهود طواقم العمل بالأوقاف، مشيراً الى أن العام الماضي شهد تنفيذ العديد من البرامج المختلفة في ظل الظروف الصعبة وحققت النجاح المطلوب.

وشدد حسان على ضرورة البناء في التخطيط على أساس سليم وخطط منهجية علمية لما له من مردود إيجابي على العاملين بالمديرية، والذي من شأنه النهوض بالعمل الوظيفي في ظل كورونا، منوهاً الى ضرورة الالتزام والتقيد خلال المرحلة القادمة بالضوابط الادارية للعمل ومحددات الالتزام الاداري.

وقد شكر كل من حسان موظفي المديرية على مشاركتهم الفاعلة في هذا اللقاء، معرباً عن امله في أن تكلل كافة الجهود بالنجاح.