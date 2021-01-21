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أوقاف خانيونس تبحث خطة "قسم التحفيظ" لعام 2021

21 كانون ثاني / يناير 2021 12:53

أوقاف خان يونس تبحث خطة "قسم التحفيظ" لعام 2021
أوقاف خان يونس تبحث خطة

خان يونس- الرأي

بحث مدير عام تحفيظ القرآن الكريم بالأوقاف أ. مازن النجار مع مدير أوقاف خان يونس د. محمد الغلبان خطة قسم التحفيظ بالمديرية لعام 2021م.

جاء ذلك، بحضور ومشاركة رئيس قسم الحفيظ الشيخ وجيه العبادلة ورئيس شعبة التحفيظ محمد الأسطل.
وأوضح النجار أن إدارته تسعى من خلال الخطة لتحقيق النتائج المرجوة الخاصة بملف التحفيظ وصولا لتخريج جيل قرآني واع وحافظ لكتاب الله قادر على جلب النصر والتمكين للامة الإسلامية.

ولفت الى أن النجاح والتفوق الذي حققه التحفيظ العام الماضي لم يأتي إلا نتاج كافة الجهود المبذولة من قبل طواقم التحفيظ على مستوى القطاع.
وأكد النجار أن الإدارة العامة للتحفيظ لن تدخر جهدا في إسناد المديريات بكل ما تحتاجه من إمكانات لتنفيذ الخطة المطلوبة على أكمل وجه.
من جهته قدم الغلبان شكره وتقديره للتحفيظ برئاسة أ. مازن النجار، منوهاً الى أن إدارته تولي قسم التحفيظ اهتماماً كبيرًا لما يمثله من أهمية على مستوى الأقسام الأخرى بالمديرية، مشيراً الى أن المديرية لن تدخر جهداً في سبيل تطوير القسم والارتقاء بالمستوى المطلوب.

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