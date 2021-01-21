وزارة الأسرى تعزز تعاونها مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة

غزة- الرأي

استقبلت وزارة الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، وفداً من المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وذلك لبحث التعاون المشترك فى دعم وخدمة قضية الأسرى، ودور المؤسسات الرياضية الشبابية وحرصها في دعم وإسناد هذه القضية.

وكان فى استقبال الوفد، أ. صابر أبو كرش مدير عام العلاقات العامة والإعلام، والذي بدوره أشاد بأهمية تلك اللقاءات، والتي تندرج ضمن عناوين التضامن مع الأسرى، مشيرا بأن الفعاليات الرياضية تربط بين فكر الشباب ومعاناة الأسرى، وأن ذلك أقل ما يمكن أن يقدم للأسرى من الشباب الفلسطيني والعمل الجاد والحقيقي في تفعيل قضيتهم على المستوى المحلي والدولي.

وشدد على ضرورة تنظيم المزيد من هذه اللقاءات، للخروج بنشاطات وفعاليات رياضية خاصة بالشباب، والعمل على إنجاحها حتى تصل معاناة الأسرى للعالم أجمع، واستغلال مثل هذه النشاطات ليعرف العالم ما يحل بالأسرى من عذابات داخل السجون مما يساعد ذلك في دعم صمود الأسرى والرفع من معنوياتهم .

وبدوره قال أ. غسان محيسن، مدير عام العلاقات العامة والإعلام فى وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة تضع كافة جهودها ومقدراتها لخدمة قضية الأسرى، موضحاً أهمية تلك الفعاليات الرياضية وإشراك كافة فئات المجتمع بها، وما لها من أثر كبير على قضية الأسرى، وأن القيام أو المشاركة بها هو واجب إنساني وأخلاقي، يتسم بالإحساس بالمسؤولية اتجاه أسرانا داخل السجون الإسرائيلية.

وشملت الزيارة اطلاع الوفد على معرض تراث الحركة الأسيرة، الذي يجسد واقع حياة الأسرى داخل السجون من خلال مقتنيات المعرض ومشغولات خاصة بأعمال الأسرى.