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مدرسة الأوقاف للبنين تحصد المراكز الثلاثة الأولى في مسابقة المعامل الافتراضية

21 كانون ثاني / يناير 2021 01:27

مدرسة الأوقاف للبنين تحصد المراكز الثلاثة الأولى في مسابقة المعامل الافتراضية
مدرسة الأوقاف للبنين تحصد المراكز الثلاثة الأولى في مسابقة المعامل الافتراضية

غزة- الرأي

حصدت مدرسة الأوقاف الشرعية للبنين التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية المراكز الثلاثة الأولى في مسابقة المعامل الافتراضية للمرحلة الإعدادية عبر منصة (ڤلابي) التعليمية على مستوى الوطن العربي.
حيث حصل الطالب محمود إيهاب مرتجى من الصف التاسع على المركز الأول، وحصل الطالب محمود زاهر السرساوي من الصف التاسع على المركز الثاني، وحصل الطالب عبد الرحمن الجرجاوي من الصف التاسع على المركز الثالث.
بدوره بارك وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية د. عبد الهادي الأغا هذا التميز للمدرسة الشرعية وطلبتها المتفوقين, منوهاً الى أن هذا النجاح لا يأتي إلا من خلال الجد والاجتهاد والتعب, داعياً الطلبة لمواصلة المثابرة والاجتهاد والتنافس لإحراز النتائج المشرفة لهم ولوطنهم.
ووجه د. الأغا شكره وتقديره لطاقم العملية التدريسية بالمدرسة الشرعية على دورهم الفاعل والبناء في الارتقاء بمستوى الطلبة, آملاً بمستقبل زاهر ملؤه التميز والابداع.
يُشار إلى أن المعلم المتألق محمد صلاح القريناوي هو من أشرف على هؤلاء الطلبة المتفوقين.

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