الصحة تصدر نحو 100 ألف تأمين صحي للمواطنين خلال 2020

غزة- الرأي

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إنه تم اصدار وتجديد نحو 100 ألف تأمين صحي خلال العام الماضي 2020، مشيرة إلى ارتفاع أعداد الأسر المؤمنة في القطاع إلى أكثر من 210 ألف أسرة.

وأشار تقرير صادر عن وحدة التأمين الصحي في وزارة الصحة إلى أن أكثر من 64 ألف تأمين من إجمالي أعداد المؤمنين خلال العام 2020 يصنف ضمن فئة تأمين العمال المجاني، إلى جانب أكثر من 700 تأمين صحي مجاني لأسر الأسرى وفئات الخريجين والفئات المهمشة.

كما شملت خدمات التأمين الصحي برسوم رمزية لنحو 24 ألف مؤمن من المواطنين وذلك لكبار السن والحالات الاجتماعية.

ووفقا لوحدة التأمين فإن إيرادات التأمين بلغت خلال العام 2020 نحو 6 مليون شيكل، وهو مبلغ زهيد جدا إذا ما قورن بحجم الانفاق على الخدمات الصحية الحكومية المقدمة للمواطنين.

ووفقا لذات التقرير، فقد تناقصت إيرادات التأمين الصحي خلال العام 2020 مقارنة بالعام 2019 في ظل زيادة نسبة الفقر وارتفاع معدلات البطالة بسبب الحصار والآثار الاقتصادية الصعبة التي خلفتها جائحة كوفيد 19.