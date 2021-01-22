أتلتيكو مدريد يحكم قبضته على قمة الدوري الاسباني

واصل فريق أتلتيكو مدريد صدارة ترتيب الدورى الاسباني إثر فوزه المثير على حساب إيبار بهدفين لهدف فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الخميس ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من منافسات الدورى الإسبانى 2020/2021، بالملعب البلدى "إبوروا"، حيث جاء هدف التقدم لأصحاب الأرض عن طريق الحارس ماركو دميتروفيتش فى الدقيقة 42 قبل أن يعود متصدر جدول الترتيب عن طريق لويس سواريز فى الدقيقتين 40 و89 من عمر اللقاء.

أتلتيكو مدريد تصدر ترتيب الدوري الاسباني برصيد 44 نقطة جمعها من الفوز فى 13 مباراة والتعادل فى 3 والخسارة فى واحدة فقط، بينما توقف مركز إيبار فى الترتيب الخامس عشر بعدما برصيد 19 نقطة بعدما جمع أصحاب الأرض حقق مشواره بالبطولة الفوز فى 4 مباريات والخسارة فى 8 والتعادل فى 7 مواجهات.

أتلتيكو مدريد

أتلتيكو مدريد استطاع بهذه النتيجة أن يوسع الفارق 7 نقاط عن ريال مدريد و10 عن برشلونة، وما زال هناك مباراة مؤجلة لفريق سيميوني.

وتصارع 8 أندية للهروب من قاع الجدول بداية من هويسكا المتذيل وأوساسونا وإلتشى وديبورتيفو ألافيس وبلد الوليد وإيبار وفالنسيا، حيث يملك متذيل البطولة 12 نقطة، فيما يضمن فالنسيا 20 بفارق 4 نقاط عن صاحب المركز قبل الأخير.

ترتيب الدورى الاسباني

وتعادل فريقا فالنسيا وضيفه أوساسونا إيجابيا بهدف لكل منهما فى المباراة التى أقيمت بينهما على أرضية ملعب "ميستايا" ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر لبطولة الدورى الاسبانى ، حيث افتتح الضيوف أهداف اللقاء عن طريق جوناثان كاييرى فى الدقيقة 42، قبل أن يتعادل أوناى جارسيا فى الدقيقة 69.

بهذه النتيجة وصل فالنسيا الى النقطة العشرين فى المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة جمعها من الفوز فى 4 لقاءات والهزيمة فى 7 والتعادل فى ثمانية مباريات.

بينما واصل أوساسونا التواجد فى منطقة الهبوط بعدما حجز المركز 19 برصيد 16 نقطة جمعها من 3 انتصارات و7 تعادلات و9 هزائم.

وحقق فالنسيا انتصاراً وحيداً فى مبارياته العشر الأخيرة بالمسابقة بينما ظل أوساسونا، عاجزاً عن حصد أى فوز فى البطولة منذ أكتوبر الماضي.