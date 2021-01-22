برشلونة ينجو من مفاجآت كاس ملك اسبانيا ويتأهل إلى دور الستة عشر

نحج برشلونة فى التأهل إلى دور الستة عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا إثر تغلبه بهدفين نظيفين مساء الخميس على حساب كورنيا أحد أندية الدرجة الثالثة بعد اللجوء للأشواط الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى بينهما، حيث جاء هدفى البلوجرانا عن طريق عثمان ديمبيلى فى الدقيقة 92، ومارتن برايثوايت فى الدقيقة 120 والأخيرة من عمر اللقاء.

حاول كورنيا قدر استطاعته فرض الضغط العالى على برشلونة بطول الملعب فى محاولة لمنع لاعبيه من الوصول إلى مرماه ورغبة فى إحراز هدف يؤمن تقدمهم فى الشوط الأول. وفى الدقيقة 39 لاحت أمام فريق برشلونة فرصة ذهبية لتسجيل هدف التقدم عن طريق لاعب الوسط بيانيتش بعدما حصل على ضربة جزاء إلا أن حارس كورنيا أنقذها ببراعة.

وشهد الشوط الثانى هجوم مكثف من فريق برشلونة من كافة الأطراف والعمق إلا أنه فشل فى تسجيل أية أهداف. واستمر هجوم برشلونة وفى الدقيقة 80 أتيحت ضربة جزاء ثانية لبرشلونة سددها عثمان ديمبيلى الا أن الأخير فشل فى تسجيلها للمرة الثانى للفريق الكتالونى بعد تألق غير عادى من حارس كورنيا.

وغاب عن برشلونة فى اللقاء، بداعى الإصابة، كل من جيرارد بيكيه، سيرجى روبرتو، فيليب كوتينيو وأنسو فاتي. وانتهى الوقت الأصلى للمباراة بشكل قوى للفريق الكتالونى الذى استطاع تسجيل أول أهدافه فى الدقيقة الثانية من الشوط الأول الإضافى عن طريق الفرنسى ديمبيلى قبل أن يضيف مارتن برايثوايت هدف البارسا فى الدقيقة 120 لتنتهى المباراة بفوز مثير أعاد الثقة لرونالد كومان.

وكان فريق كورينا الذى يشارك فى دورى الدرجة الثالثة الإسبانى حقق مفاجأة من العيار الثقيل فى الدور السابق بإقصاء أتلتيكو مدريد متصدر الليجا بقيادة مديره الفنى دييجو سيميونى، بعدما فوز بهدف دون مقابل فى الدور الماضي.

وكان ريال مدريد خسر من فريق ديبورتيفو ألكويانو، أحد أندية دوري الدرجة الثالثة الإسباني، فى مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أطاح الفريق المضيف بالعملاق الإسباني ريال مدريد من دور الـ32 لمسابقة كأس إسبانيا ، عقب الفوز عليه بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء على ملعب "الكوياو" واستمرت 120 دقيقة عقب تعادلين الفريقين 1-1، حيث أحرز أصحاب الأرض هدفا قاتلا في الشوط الثاني الإضافي.