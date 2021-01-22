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أخبار » الرياضة و الملاعب

إعلان مواعيد مباريات الجولة الثانية لدوري قطاع غزة

22 كانون ثاني / يناير 2021 06:26

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أعلنت لجنة المسابقات، التابعة للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الخميس، بعد صدور قرار استئناف النشاط الرياضي، من قبل لجنة الطوارئ الحكومية التي تدير قطاع غزة، عن استكمال لقاءات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

وتقرر حسب الجدول الجديد، أن تبدأ اللقاءات يوم الثلاثاء المقبل.

وكانت لقاءات الجولة الثانية، قد انطلقت بتاريخ 4 ديسمبر/كانون أول الماضي، عبر إقامة أول مبارتين في الجولة، حيث فاز شباب خان يونس على الصداقة (2/1)، وشباب جباليا على الجلاء (2/0).

وفيما يلي مواعيد اللقاءات المتبقية من الجولة الثانية:

الثلاثاء 26/1/2021

شباب رفحبيت حانون الرياضي “ملعب رفح”.

اتحاد خان يونس – التفاح “استاد خان يونس”.

الأربعاء 27/1/2021

الهلال – اتحاد الشجاعية “ملعب اليرموك”.

خدمات الشاطئ – خدمات رفح “ملعب فلسطين”.

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