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وزارة الاتصالات تكرم الموظف سليم حرزالله لبلوغه سن التقاعد

22 كانون ثاني / يناير 2021 07:08

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غزة-الرأي

كرمت وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات اليوم الموظف سليم حرزالله لبلوغه سن التقاعد بعد فترة عمل استمرت 40 عاماً كانت حافلة بالعطاء والتميز .
وأشاد وكيل الوزارة م. سهيل مدوخ بجهود الموظف سليم حرزالله ودوره في خدمة الوزارة وخدمة وطنه و شعبه على مدار 40 سنة من عمله في الوزارة .
وأوضح مدوخ أن حرزالله تدرج وارتقى في العديد من المناصب والمواقع حيث شغل منصب مدير عام البريد ومدير عام الشؤون المالية و الإدارية إضافة إلى مواقع أخرى وقد كان متميزاً ومخلصاً بكافة المجالات التي شغلها وكان لا يبخل على أحد بخبرته و عطائه المتميز .
بدوره ،  شكر الموظف سليم حرزالله وكيل الوزارة وكافة المدراء العامين و المدراء و الموظفين على جهودهم وأثنى على العلاقة المتميزة التي كانت تربطهم به واصفاً بأنها علاقة اخوة و محبة .
ودعا الموظفين إلى المثابرة و الحرص على خدمة الجمهور وخدمة الوطن وان يضع الموظف نصب عينه خدمة أبناء شعبه ، وفي نهاية اللقاء تم تكريم الموظف و تسليمه درع تقدير لجهوده وعطائه على مدار فترة عمله ..
 

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