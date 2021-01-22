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شرطة الشمال تفتتح غرفة العمليات المركزية والمعمل الجنائي

22 كانون ثاني / يناير 2021 07:17

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غزة-الرأي

افتتحت شرطة محافظة شمال قطاع غزة، امس  الخميس، غرفة العمليات المركزية والتي تضم كافة مكونات إدارات الشرطة في المحافظة, إلى جانب المعمل الجنائي لدائرة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات بالمحافظة ، بحضور كلّ من وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء توفيق أبو نعيم، ومساعده أ. سامي نوفل، ومدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح ومساعداه العميد محمد أبو زايد والعميد إيهاب مهنا، إلى جانب مدير شرطة محافظة الشمال العقيد مصطفى الرزاينة، وعدد من مدراء شرطة المحافظة.

بدوره ، ثمّن اللواء توفيق أبو نعيم الخطوات التطويرية التي يُجريها جهاز الشرطة بشكل عام على صعيد البناء والإنشاءات، وتطوير المقار والمقدرات، بما يخدم رؤية الوزارة وتجويد الخدمة المقدمة للجمهور، وإرساء قواعد الأمن والنظام العام.

من جانبه ، قال العقيد مصطفى الرزاينة إن افتتاح غرفة العمليات المركزية والمعمل الجنائي، يأتي ضمن الخطوات التطويرية لعمل الشرطة بالمحافظة، في سبيل ترسيخ سيادة القانون وحفظ النظام العام، وتقديم أفضل الخدمات.

وأضاف العقيد الرزاينة أن تطوير غرفة عمليات الشرطة بالمحافظة يساهم في تعزيز التنسيق والتواصل بين الإدارات، وسرعة إنجاز المهام المنوطة، وتسهيل الضبط والسيطرة.

وفي السياق ذاته، أشار العقيد الرزاينة إلى أن افتتاح المعمل الجنائي بالمحافظة يعد خطوة متقدمة على صعيد إنجاز القضايا والشكاوى الواردة ذات العلاقة، بما يحقق العدالة وكشف الجرائم بأنواعها.

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