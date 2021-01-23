كاف يعلن رسميا إيقاف الشحات ومصطفى محمد 4 مباريات بسبب نهائى أفريقيا

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، رسميا عقوبات نهائي دوري أبطال أفريقيا على ناديي الأهلي والزمالك في بيان رسمي عبر موقعه، حيث تأكد من خلاله إيقاف مصطفى محمد، وحسين الشحات وكابونجو كاسونجو 4 مباريات بالإضافة الى عدد من العقوبات الأخرى.

وجاء بيان الاتحاد الافريقي كالتالي:

حالة رقم 1. نهائي دوري الأبطال 2019/2020 المباراة النهائية - الزمالك (مصر) ضد الأهلي (مصر) ستاد القاهرة يوم 27 نوفمبر 2020

حقائق:

1. في نهاية المباراة ، اللاعب رقم 15 من الزمالك مصطفى محمد أحمد واللاعب رقم 14 من الأهلي حسين الشحات أدينا بتبادل الضربات بينهما مما أثار جدلاً بين باقي الجهازين ولاعبي الناديين. تم طرد كلا اللاعبين من قبل الحكم وتم إيقافهما تلقائيًا لمباراتين.

2. أفيد أن اللاعب رقم 02 من الزمالك كابونجو كاسونجو أدين بالاعتداء على طاقم من الفريق المنافس في نهاية المباراة.

الاعتبارات:

- من حيث قوانين ولوائح كاف

- من حيث المواد 82 و 83.1 و 83.2 و 128 من لائحة كاف الانضباط

القرار:

- قرر لجنة كاف للانضباط فرض على لاعب الزمالك رقم 15 مصطفى محمد الإيقاف أربع (4) مباريات. بالنظر إلى أن اللاعب لم يقم بعد بتنفيذ أي من إيقافات المباريات الخاصة به ، فإنه يجب عليه تطبيق عقوبة الإيقاف 4 مباريات في المباريات الأربع المقبلة.

- قررت لجنة كاف للانضباط أن تفرض على اللاعب رقم 02 كابونجو كاسونجو الإيقاف أربع (4) مباريات. وبالتالي تم إيقاف اللاعب كابونجو كاسونجو في مبارياته الأربع (4) القادمة من مسابقات كاف للأندية.

- علاوة على ذلك ، قرر لجنة كاف للانضباط فرض غرامة قدرها 10.000 دولار على نادي الزمالك بسبب سلوك لاعبيه.

الحالة رقم 2. نهائي دوري الأبطال 2019/2020 المباراة النهائية الزمالك (مصر) ضد الأهلي (مصر) في استاد القاهرة يوم 27 نوفمبر 2020

حقائق:

- في نهاية المباراة ، اللاعب رقم 15 من الزمالك مصطفى محمد أحمد واللاعب رقم 14 من الأهلي حسين الشحات أدينا بتبادل الضربات بينهما مما أثار جدلاً بين باقي الجهازين ولاعبي الناديين.

الاعتبارات:

- من حيث قوانين ولوائح كاف

- من حيث المواد 82 و 83.1 و 83.2 و 128 من لائحة CAF الانضباط

القرار:

- قرر لجنة كاف للانضباط أن يفرض على اللاعب رقم 14 من الأهلي حسين الشحات الإيقاف أربع (4) مباريات.