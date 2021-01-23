محمد صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي رغم الصيام التهديفى

تصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول بالرغم من غيابه عن التهديف للمباراة الخامسة على التوالي في البريميرليج، برصيد 13 هدفاً سجلهم خلال الجولات الأربع عشر الأولى.

ورغم الحالة الفنية والمعنوية لعدد من نجوم الدوري الإنجليزي أبرهم كين هيونج سون وهاري كين ودومينيك كولفيرت الا أن الفرعون محمد صلاح ظل في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي رغم المعاناة والغياب التام عن التهديف في المباريات الماضية والتي ساهمت في وضعية ناديه الصعبة بين كبار المسابقة خلال الفترة الحالية واحتلاله المركز الرابع.

وجاء في المرتبة الثانية في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كل من هاري كين برصيد 12 هدفاً بالتساوي مع زميله هيونج مين سون صاحب المركز الثالث.

بينما يأتي في المرتبة الرابعة لاعب مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز، بالتساوي مع صاحبي المركزين الخامس والسادس دومينيك كولفيرت لوين وجيمي فاردي وكل منهم لديهم 11 هدفاً.

ويطارد صدارة الهدافين اللاعب باتريك بامفورد نجم فريق ليدز يونايتد برصيد 10 أهداف في المرتبة السابعة، بفارق هدفين عن صاحب المركز الثامن كالوم ويلسون الذي سجل 8 أهداف حتى الآن بالتساوي مع ويلفريد زاها في المركز التاسع.

واختتم قائمة العشرة الكبار داني أنجز لاعب ساوثهامبتون برصيد 7 أهداف والتي يشاركه فيها عدد من اللاعبين أمثال وألكسندر لاكازيت ونيل موباي وماركوس راشفورد الذين سجلوا نفس الأهداف.

في سياق متصل، شن جون ألدريدج لاعب ليفربول السابق هجوما على الخط الهجومي لناديه المكون من النجم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو، بعدما فشل الثلاثي في تسجيل أهداف للمباراة الثالثة على التوالي مع الريدز في الخسارة أمس الأول 1-0 أمام بيرنلي.

وقال مهاجم الريدز السابق: "نحن محقون في انتقاد الثلاثي الهجومي، لأنك تدفع لهم الأجور مقابل تسجيل الأهداف، لديك الكثير من المال لتسجيل الأهداف وعليك القيام بذلك، يجب أن يسجل المهاجمون هدفًا في كل مباراتين أساسًا وهم لا يفعلون ذلك".

أضاف: "إنه يذهلني، فريق يسجل الأهداف بطريقة حرة مثل ليفربول، يتراجع هجوميا بهذه الطريقة، كنا جميعًا قلقين بشأن الدفاع لكن الدفاع كان رائعًا".

تابع: "ماني يبدو مهددا أكثر من صلاح أو فيرمينو، إنهم يبدون ظلًا شاحبًا للاعبين الذين نعرف أنهم قادرون على ذلك، الكرة لم تسقط من أجلهم والثقة ليست موجودة، إنه أمر مقلق حقًا، لأي سبب من الأسباب، فهم لا يصنعون الفرص".

وتوقف رصيد ليفربول عند 34 نقطة محتلا المركز الرابع بجدول ترتيب البريميرليج، بفارق 6 نقاط عن مانشستر يونايتد المتصدر، بينما يمتلك بيرنلى 19 نقطة فى المركز السادس عشر بجدول ترتيب المسابقة خلال الموسم الحالى.

وسجل الريدز رقما سلبيا لم يتحقق منذ 21 عاما، حيث فشل للمباراة الرابعة على التوالى هذا الموسم في الفوز وهو الأمر الذى لم يحدث فى الدوري الإنجليزي منذ موسم 1999 – 2000.