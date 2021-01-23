الاتحادالفلسطيني للرياضة للجميع يعقد اجتماعه المركزي الأول لدورة 2021-2024

عقد مجلس الإدارة الجديد للاتحاد الفلسطيني للرياضة للجميع والألعاب الشعبية مساء الاربعاء اجتماعه المركزي الأول، وبحضور رئيس وأعضاء الاتحاد عبر تقنية برنامج الاتصال المرئي بمنصة “زوم” بهدف توزيع المناصب الإدارية عقب اعتماد أسماء المجلس الجديد من قبل اللجنة الاولمبية الفلسطينية.

وافتتح الاجتماع رئيس الاتحاد منتصر ادكيدك مرحباً بدوره بفريق العمل الجديد وأعضاء مجلس الإدارة، متمنيا التوفيق لدورة مميزة وتحقق طموح الاتحاد.

كما قدم إدكيدك الشكر لأعضاء مجلس الاتحاد للدورة الماضية على ما تم بذله وتحقيقه من تميز للاتحاد وفق الخطط التي تم وضعها.

وقدم مجلس ادارة الاتحاد الجديد الشكر لرئيس اللجنة الأولمبية اللواء جبريل الرجوب، ونائب رئيس اللجنة د. اسعد المجدلاوي، والأمين العام اللواء عبد المجيد حجة، والأمين العام المساعد محمد العمصي على دورهم المميز وجهودهم في دعم مسيرة الاتحاد.

وتم التوافق خلال الاجتماع على توزيع المناصب الإدارية للمجلس والتي جاءت على النحو التالي:

منتصر إدكيدك رئيسا للاتحاد، و م. إيهاب أبو الخير نائبا لرئيس الاتحاد، وأ. غسان قطيط نائبا.

كما تم توزيع اللجان المركزية بتكليف أ. أحمد البرهم اميناً للصندوق و م. إيهاب أبو الخير وأحمد البرهم مسئولا للجنة الإعلامية، و محمد صافي رئيس اللجنة الفنية، وعمار ملحم وعلاء جمجوم، وكذلك ريم أبو عبيد و احسان عبد الله بلجنة المرأة

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على أن يعقد الاجتماع المقبل في منتصف شهر فبراير لمناقشة الخطة التشغيلية والاستراتيجية وأنشطة الاتحاد للمرحلة المقبلة، وكذلك مناقشة النظام الأساسي.