نصائح أبل لمستخدميها لتأمين أجهزتهم وحساباتهم



تواصل شركة أبل تركيزها على الخصوصية والأمان من خلال بعض الموارد الجديدة حول كيفية حماية أجهزتك وحساباتك وسلامتك الشخصية، حيث نشرت دليلًا جديدًا للدعم مكونًا من 20 صفحة بعنوان "الوصول إلى الأجهزة والبيانات عندما تكون السلامة الشخصية في خطر".



وسواء كانت لديك بعض المخاوف المحددة حول أمان بياناتك وخصوصيتك، أو كنت مستعدًا لإجراء فحص سريع لأجهزة أبل التي تستخدمها للتأكد من تأمينها، سنستعرض اليوم بعض النصائح المهمة التي تقدمها أبل لمساعدتك في ذلك:



1- تحقق من الأجهزة المرتبطة بمعرّف أبل:

يمكنك التحقق من الأجهزة التي قمت بتسجيل الدخول عليها باستخدام (معرّف أبل) Apple ID الخاص بك من خلال أي جهاز أبل لديك، أو عبر موقع أبل.



أولًا: كيفية التحقق من قائمة الأجهزة المرتبطة بمعرف أبل في آيفون وآيباد:



- انتقل إلى الإعدادات في جهاز آيفون أو آيباد.

- اضغط على اسمك، ثم مرر للأسفل وتحت قسم (المشاركة العائلية) ستظهر لك قائمة بجميع الأجهزة المرتبطة بمعرّف أبل الخاص بك.

- اضغط على اسم أي جهاز لعرض معلوماته، مثل: طراز الجهاز، والرقم التسلسلي، وإصدار نظام التشغيل، وهل الجهاز موثوق به أم لا، وهل يُمكن استخدامه لتلقي رموز التحقق من Apple ID أم لا.

- قد تختلف المعلومات باختلاف نوع الجهاز، وقد تحتاج إلى الإجابة عن أسئلة الأمان للاطلاع على تفاصيل الأجهزة.





ثانيًا: كيفية التحقق من قائمة الأجهزة المرتبطة بمعرف أبل في جهاز ماك:

- اضغط على قائمة أبل في شريط القوائم.

- من القائمة المنسدلة التي تظهر لك، اضغط على خيارSystem Preferences.

- اضغط على Apple ID، ستظهر لك قائمة الأجهزة المتصلة بحسابك في الجهة اليسرى من الشاشة. وهنا يمكنك الضغط على أي جهاز للاطلاع على بياناته.



إذا وجدت أي جهاز لا تريده أن يكون مرتبطًا بمعرّف أبل الخاص بك لأي سبب من الأسباب؛ يمكنك اتباع الخطوات التالية لحذف:

-بعد الوصول إلى قائمة الأجهزة المتصلة بحسابك كما ذكرنا في الخطوات السابقة، اضغط على الجهاز للاطلاع على تفاصيله، ثم اضغط على خيار Remove from Account.

- راجع الرسالة التي تظهر لك، ثم اضغط مرة أخرى للتأكيد على رغبتك في إزالة الجهاز.



2- تحقق من إعدادات Face ID و Touch ID:

يتيح لك (Face ID) فتح قفل هاتف آيفون أو جهاز آيباد بشكل آمن، ومصادقة عمليات الشراء وتسجيل الدخول إلى التطبيقات، وغير ذلك، بطريقة آمنة بمجرد التعرف على وجهك. كما تتيح لك أبل إضافة مظهر – إذا كان مظهرك قد يبدو مختلفًا تمامًا – حتى يستطيع Face ID التعرف عليك.



لذلك يجب عليك التحقق من إعدادات Face ID و Touch ID لمعرفة هل يوجد مظهر بديل أو بصمات أصابع بديلة يمكن استخدامها لفتح جهازك من غير علمك، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

- انتقل إلى الإعدادات في هاتف آيفون أو آيباد.

- اضغط على خيار Face ID & Passcode، أو خيار Touch ID & Passcode وذلك حسب الخاصية التي يدعمها جهاز.

- أدخل رمز الدخول، إذا تمت مطالبتك بذلك.

- ابحث عن مظهر بديل لا تعرفه وإذا وجدت شيء، اضغط على خيار ( Reset Face ID، وبعد ذلك، اضغط على خيار Set Face ID، لإعداده مرة أخرى.



3- تحقق من إعدادات أمان معرف أبل:

- توجه إلى موقع (appleid.apple.com)، ثم سجل الدخول باستخدام (معرّف أبل) الخاص بك.

-تحقق من قسم الأمان لتتأكد من أن كل شيء يبدو صحيحًا، وإذا لم تكن قد فعّلت ميزة المصادقة الثنائية، فاحرص على تفعيلها، لأن هذه الخطوة جزء مهم جدًا في تأمين أجهزتك وحساباتك وبياناتك الشخصية.



4- تحقق من التطبيقات:

تحقق من جميع التطبيقات المثبتة في أجهزتك بحثًا عن أي تطبيق لم تقم بتثبيته، وإذا وجدت تطبيق بالفعل لا تعرفه احذفه على الفور، كما يُنصح بحذف التطبيقات التي لم تستخدمها منذ فترة طويلة.

بالإضافة إلى ذلك؛ إذا كنت تهتم بحماية خصوصيتك؛ فيمكنك الاستفادة من ميزة (ملصقات الخصوصية) التي أطلقتها أبل لمعرفة البيانات التي تجمعها التطبيقات عنك قبل تثبيتها في جهازك، ولمعرفة كيفية استخدام هذه الميزة يمكنك الاطلاع على مقال: “كيفية التحقق من البيانات التي يجمعها أي تطبيق قبل تثبيته في آيفون أو آيباد”.



5- ابحث عن (ملفات التعريف) profiles التي لا تعرفها:

تعمل (ملفات التعريف) profiles على تحديد إعدادات استخدام آيفون مع شبكات أو حسابات الشركات أو المدارس. ربما يُطلب منك تثبيت ملف تعريف في جهازك لجهة ما، وقد يُرسل إليك هذا الملف في رسالة بريد إلكتروني، أو يتم تنزيله من صفحة ويب.

ويُطلب منك الإذن بتثبيته وتُعرض معلومات عن محتويات الملف عندما تفتحه. لذلك يجب عليك فحص هذا القسم باستمرار للبحث عن ملفات تعريف قديمة أو لا تعرفها، واحذفها.



يمكنك مشاهدة ملفات التعريف التي قمت بتثبيتها من خلال اتباع الخطوات التالية:

- انتقل إلى الإعدادات في هاتف آيفون.

- اضغط على خيار General.

- اضغط على خيار Profiles & Device Management إذا وجدت أي ملف تعريف لا تعرفه، احذفه على الفور. وفي حالة حذف profile سيتم حذف كل الإعدادات، والتطبيقات، والبيانات المرتبطة به أيضًا.



