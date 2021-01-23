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النيابة العامة تحقق في 125 قضية متنوعة وتوقف 69متهما

23 كانون ثاني / يناير 2021 02:50

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غزة-الرأي

فتحت النيابة العامة تحقيقا في 125 قضية متنوعة على مستوى محافظة غزة وذلك تحقيقا للامن والاستقرار المجتمعي في ظل جائحة كورونا وبينت النيابة اخلال الايجاز اليومي لعملها ان القضائا تنوعت ما بين 10 قضايا  تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي ، 115 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي. 
في حين لم يسجل اليوم اي  قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.
كما  قامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، عامدة  إلى توقيف 69 متهم على مختلف القضايا المذكورة .
مؤكده استمرار الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

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