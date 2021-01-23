الاحتلال يقمع تظاهرة ضد الاستيطان جنوب الخليل

فلسطين المحتلة - الرأي

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على المشاركين في فعالية ضد الاستيطان في خربة "التويمين" بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال قمعت الفعالية، واعتدت على المشاركين بالضرب، وإلقاء قنابل الصوت، والشتم بألفاظ نابية، وأعلنت المنطقة عسكرية مغلقة.

وأضافت المصادر أن مستوطني "سوسيا" المقامة على أراضي الأهالي، هاجموا الصحفيين الذين تواجدوا في المكان لتغطية الحدث، وطاردوهم بالكلاب.

وأشارت إلى أن التظاهرة خرجت للتضامن مع أهالي خربة "التويمين" ومسافر يطا، ورفضاً لسياسة الاستيطان.

ورفع المشاركون في الوقفة العلم الفلسطيني، ولافتات كتبت عليها شعارات تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني ووقف جرائم الاحتلال ومستوطنيه.

ورددوا هتافات منددة بالاستيطان، داعين الفلسطينيين، بالتصدي لسياسة الاستيطان والاستيلاء على الأراضي.