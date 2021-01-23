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التنمية الاجتماعية تُعيد مخصصات 360 أسرة في غزة

23 كانون ثاني / يناير 2021 08:40

9998955282
9998955282

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في الضفة الغربية إعادة مخصصات 360 أسرة في قطاع غزة، إضافة لعزمها صرف مساعدات لعدة فئات خلال الفترة القادمة.

وذكر المفوض العام للوزارة في غزة لؤي المدهون، أن سيتم إعادة تلك المخصصات للأسرة المحجوبة خلال الدفعة الأولى للعام الجاري.

وأشار إلى أنه لم يتم تحديد موعد الصرف حتى اللحظة، مبيناً أنه سيتم صرف قسائم شرائية لـ3600 أسرة، ومواد إغاثية للأسر المتضررة وأصحاب البيوت المستورة التي تعاني في فصل الشتاء بفعل الأمطار.

وبين "المدهون" أن كافة الأسماء المستفيدة تكون وفق البيانات والكشوفات الموجودة لدى وزارة التنمية وكذلك بعد الفحص الميداني الدقيق لها.

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