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ابتكار جهاز تنفس صناعي يُغني مرضى كورونا عن الرعاية المركزة

24 كانون ثاني / يناير 2021 09:07

ابتكار جهاز تنفس صناعي يُغني مرضى كورونا عن الرعاية المركزة
ابتكار جهاز تنفس صناعي يُغني مرضى كورونا عن الرعاية المركزة

صمم خبراء بريطانيون، جهاز تنفس جديد، يمكن أن يسمح لمزيد من المصابين بفيروس كورونا بتلقي العلاج خارج العناية المركزة.


وأوضح الخبراء أن أجهزة التنفس التقليدية تعطي ضغطًا إيجابيًا، وتدفع الهواء إلى الرئتين، لكن "Exovent" وهو اسم الجهاز المبتكر، يقلل الضغط خارج الجسم بدلاً من ذلك، كما يسمح لأنسجة الرئة بالتمدد، والعمل بطريقة مشابهة للتنفس الطبيعي.

ويقول الباحثون، إن جهاز الضغط السلبي، أكثر راحة من أجهزة التهوية الأخرى التي تستخدم قناعًا أو أنبوبًا لتزويد الهواء، فضلاً عن كونها أرخص بكثير وتحتاج إلى عدد أقل من الموظفين.

واشار الباحثون، إلى أن المرضى أيضًا لا يحتاجون إلى التخدير مع الجهاز الجديد، ويمكنهم تناول الطعام، وتناول الدواء عن طريق الفم، كما يمكنهم التحدث مع العائلة عبر مكالمات الفيديو أو الهاتف.

وقد تم تصميم الجهاز من قبل فريق من أطباء التخدير والممرضات والمهندسين، ويستخدم مضخة لضبط الضغط حول الجذع، كما يمكن مراقبة الجسم من خلال نافذة، كما توجد فتحات للوصول إلى المريض.

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