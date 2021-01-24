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يوتيوب يتيح دعم HDR على وحدات تحكم Xbox

24 كانون ثاني / يناير 2021 09:10

يوتيوب يتيح دعم HDR على وحدات تحكم Xbox
يوتيوب يتيح دعم HDR على وحدات تحكم Xbox

يتيح يوتيوب أخيرًا تمكين دعم HDR على وحدات تحكم Xbox من مايكروسوفت، حيث يعمل دعم HDR عبر أجهزة Xbox One S / X الحالية ووحدات التحكم الجديدة مثل Xbox Series X وSeries S، طالما أن لديك تليفزيونًا أو شاشة قادرة على عرض مقاطع فيديو HDR، فسيتحول تطبيق يوتيوب الآن تلقائيًا إلى إخراج محتوى HDR .
 
ووفقًا لما ذكره "the verge"، لم يدعم تطبيق يوتيوب على Xbox مطلقًا HDR من قبل، على الرغم من توفر HDR على PlayStation 4 منذ عام 2019.
 
كما تم إطلاق كل من PS5 وXbox Series X في نوفمبر بدون دعم يوتيوب HDR، ولا يزال غير متاح على PS5 حتى الآن.
 
كما أنه يمكنك تأكيد أن HDR يخرج بشكل صحيح من تطبيق YouTube على Xbox من خلال تمكين لوحة "الإحصائيات"، حيث ستعرض الكثير من أجهزة التلفزيون أيضًا مطالبة HDR أو تتحول إلى وضع HDR عند تشغيل المحتوى.
 
ولا تزال بعض أفضل محتويات HDR على يوتيوب تختبر مقاطع الفيديو التي تم تحميلها منذ سنوات، فهناك المزيد من المقاطع الدعائية ومقاطع الفيديو تأتي مع خيارات HDR، لكن الغالبية العظمى من منشئي المحتوى لا يحمّلون المحتوى باستخدام HDR.
 
وجدير بالذكر أنه يرجع مصطلح الـHDR إلى كلمة "High Dynamic Range"، وهى تقنية مخصصة للألوان وزيادة وضوحها وسطوعها، إذ تدعم الكاميرات وكاميرا الهاتف لالتقاط صور ذات جودة عالية والتقليل من الأخطاء فى الصورة، وقد تم تطويرها لتدعم شاشات التلفزيون وخاصية الـ4K، حيث تعطى حدة ووضوح للألوان مما يجعلها تبدو وكأنها أقرب للحقيقة.
 

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