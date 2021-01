أبل تطرح تحديث iOS 14.4.. تعرف على أبرز مميزاته المنتظرة

بدأت أبل بالفعل في نشر تحديث البرنامج التالي لأجهزة أيفون وأيباد - iOS 14.4 و iPadOS 14.4 -للمطورين ومستخدمي النسخ التجريبية، حيث يمكن الوصول إلى تحديث iOS 14.4 من مركز مطوري أبل، وبالحديث عن الميزات الجديدة ، تعمل أبل على تسهيل استخدام HomePod mini مع جهاز أيفون الخاص بك، حيث يحتوي تحديث iOS 14.4 على ميزة جديدة لجهاز HomePod mini تستخدم شريحة U1 الخاصة بمكبر الصوت.



وبحسب موقع gadgetsnow الأمريكى، فهناك ميزات جديدة على تطبيق Apple Watch مثل "Time to Walk" و "Add Newest Workouts to Watch" لكن لا يُعرف سوى القليل جدًا عن هذه الميزات حتى الآن ولكن وفقًا للإرشادات المقدمة من أبل ، يقرأ ، "Time to Walk يتم تنزيل التدريبات عندما تكون Apple Watch متصلة بالطاقة وبالقرب من ‌أيفون‌. التدريبات المكتملة يتم حذفها تلقائيًا ".



كما تأخذ أبل قياسات مستوى الصوت بجدية في تحديث iOS 14.4، وعندما يتم توصيل جهاز صوت Bluetooth ، سيطلب منك iOS 14.4 تحديد نوع الجهاز مثل استريو السيارة وسماعة الرأس والمساعدات السمعية ومكبر الصوت وغيرها، وبناءً على الخيار الذي تحدده ، سترسل أبل تنبيهات إذا كنت تقوم بتشغيل الموسيقى بمستويات صوت عالية يمكن أن تؤثر على سمعك.



كما قد تضيف أبل أيضًا ملاحظات تحذر المستخدمين إذا قاموا باستبدال أو إصلاح كاميرا أيفون بمكونات ما بعد البيع، وقد يظهر تحذير مثل "تعذر التحقق من أن ‌أيفون‌ يحتوي على كاميرا أبل أصلية" في حالة استخدام مكونات مكررة للكاميرا، وستتوفر هذه الميزة في سلسلة هواتف أيفون 12 الجديدة.

وأيضًا ، ستتمكن أجهزة أيفون بسهولة من مسح رموز QR الصغيرة، فيما تعمل أبل أيضًا على إصلاح مشكلات عنصر واجهة المستخدم للياقة البدنية وصور HDR وإعدادات اللغة على لوحة المفاتيح وغيرها، لكن لم تقدم أبل بعد أي كلمة رسمية بشأن موعد إصدار iOS 14.4.