قطر تفوز على البحرين وتنعش آمالها بالتأهل لدور الـ8 في مونديال اليد

أنعش المنتخب القطري لكرة اليد آماله في المنافسة على حجز إحدى بطاقات التأهل لدور الثمانية في بطولة العالم الـ27 بفوزه الثمين 28 / 23 على نظيره البحريني اليوم السبت في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بالدور الثاني (الدور الرئيسي) للبطولة المقامة حاليا في مصر.

وعلى الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة الدولي، قدم الفريقان عرضا قويا في ديربي خليجي مثير كانت فيه الندية واضحة منذ الدقيقة الأولى في المباراة.

وأنهى المنتخب البحريني الشوط الأول لصالحه 14 / 13 ولكن المنتخب القطري (العنابي) قلب الطاولة على منافسه في الشوط الثاني وانتزع الفوز الثمين.

ورفع المنتخب القطري رصيده إلى أربع نقاط ليزاحم نظيره الأرجنتيني في المركز الثالث بالمجموعة انتظارا لنتيجة مباراة المنتخب الأرجنتيني مع نظيره الكرواتي في وقت لاحق اليوم بنفس المجموعة.

وظل المنتخب البحريني في المركز السادس الأخير بالمجموعة بلا رصيد من النقاط علما بأنه فقد فرصة المنافسة على إحدى بطاقات التأهل لدور الثمانية قبل خوض هذه المباراة.