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أتالانتا يقسو على ميلان بثلاثية نظيفة في الدوري الإيطالي

24 كانون ثاني / يناير 2021 09:44

أتالانتا يقسو على ميلان بثلاثية نظيفة في الدوري الإيطالي
أتالانتا يقسو على ميلان بثلاثية نظيفة في الدوري الإيطالي

سقط فريق ميلان في فخ الخسارة أمام ضيفه أتالانتا صفر/ 3 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة تعادل إنتر ميلان مع أودينيزي سلبيا، وفوز روما على سبيزيا 4/ 3.

وتقدم أتالانتا بهدف سجله كريستيان روميرو في الدقيقة 26، وأضاف جوسيب إيليشيش الهدف الثاني لأتالانتا في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، قبل أن يختتم دوفان زاباتا أهداف اتالانتا في الدقيقة 77.

وتوقف رصيد ميلان عند 43 نقطة في صدارة الترتيب، فيما رفع أتالانتا رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع.

وفي المباراة الثانية، خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت إنتر ميلان بمضيفه أودينيزي.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني، كما رفع أودينيزي رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي المباراة الثالثة، انتزع فريق روما فوزا صعبا من ضيفه سبيزيا 4/ 3.

وسجل أهداف روما بورخا مايورال (هدفين) في الدقيقتين 17 و53 وريك كارسدورب في الدقيقة 55 ولورنزو بيليجريني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل أهداف سبيزيا روبرتو بيكولي ودييجو فارياس ودانييلي فيردي في الدقائق 24 و59 والأخيرة من المباراة.

ورفع روما رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد سبيزيا عند 18 نقطة في المركز الخامس عشر.

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