هيئة الاستثمار: تمويل 11 مشروعًا بقيمة 45 ألف دولار

غزة- الرأي

أعلنت الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار في غزة عن تمويل 11 مشروعاً صغيراً بنظام القرض الحسن بقيمة 45 ألف دولار وسيتم سدادها خلال 36 شهرا.

وقالت الهيئة، إن قيمة التمويل تراوحت بين 1000 و10 آلاف دولار، وشملت مجالات عمل المشاريع الممولة عيادة أسنان ومطبعة وأرض زراعية، وإنتاج فطر عيش الغراب وشبكة انترنت ومصنع انتاج مفتول اضافة لكوافير ومحل حلاقة، ومطعم للمشاوي.

يذكر أن هيئة الاستثمار تموّل المشاريع الصغيرة بنظام القرض الحسن وبدون فوائد، بمبالغ تصل إلى 20 ألف دولار، وبآلية سداد ميسرة.

وكانت هيئة الاستثمار أعلنت عن استئناف استقبال طلبات تمويل المشاريع الصغيرة من تاريخ 17/01/2021 وحتى تاريخ 31/01/2021.