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وفد من وزارة العدل يبحث آليات التعاون مع قيادة الشرطة

24 كانون ثاني / يناير 2021 11:10

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غزة-الرأي

بحث وفد من وزارة العدل آليات التعاون والتنسيق المشترك مع قيادة الشرطة الفلسطينية جاء ذلك خلال زيارة الوفد  لمقر الشرطة بغزة.
واستقبل الوفد مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح ومدير عام الشرطة القضائية د. وئام مطر في حين مثل وفد الوزارة د. فهد زيادة مدير عام شئون الرقابة الداخلية وأ. خليل حمادة مدير عام وحدة العلاقات الدولية والعامة.
وبحث الوفد عدة نقاط مشتركة تربط أركان المنظومة العدلية الممثلة بالمجلس الأعلى للقضاء والنيابة والشرطة الفلسطينية، مشددة على ضرورة الاستمرار في نهج التواصل والاتصال لخدمة الصالح العام.
بدوره،أكد مدير عام الشرطة اللواء صلاح على أن بيئة العمل سليمة ولا يعتريها نقص وأن العمل المشترك بين أركان القضاء والشرطة الفلسطينية التي تمثلها الشرطة القضائية جيدة وأن هناك تواصل مستمر ودائم في كافة القضايا مشيراً إلى أن العمل في قصر العدل خير مثال على طبيعة العمل التي تربط بين الطرفين.
 

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