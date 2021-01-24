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"العدل "و المديرية العامة للتأهيل والإصلاح تبحثان التعاون المشترك

24 كانون ثاني / يناير 2021 11:22

غزة-الرأي

زار وفد من وزارة العدل مقر المديرية العامة للتأهيل والإصلاح في غزة لبحث آليات التعاون والتواصل المشترك .
واستقبل الوفد مدير عام المديرية العميد حقوقي علاء الدين الهندي ومدير عام الشئون القانونية في المراكز العبد الكحلوت ومدير عام العلاقات العامة أكرم عويضة فيما مثل الوزارة د. فهد زيادة مدير عام شئون الرقابة الداخلية وأ. خليل حمادة مدير عام وحدة العلاقات الدولية والعامة.
وبحث الوفد عدة نقاط مشتركة تربط أركان المنظومة العدلية الممثلة بالمجلس الأعلى للقضاء والنيابة والشرطة الفلسطينية والمديرية العامة للتأهيل والإصلاح.
وناقش الوفد مع  الهندي سبل التواصل ونقاط مشتركة تربط بين عمل المديرية العامة للتأهيل والمجلس الأعلى للقضاء والوزارة.
وأشار  الهندي إلى بعض النقاط التي يجب التركيز عليها في آليات التواصل، وضرورة الخروج بآليات تنفيذ عملية كمخرج لأي اجتماع أو لجان أو دراسة بحثية تتعلق بعمل أركان المنظومة القضائية وتصويب الخطأ في حال وجوده.
كما اقترح تنظيم لقاء دوري للأعضاء والمسئولين في المنظومة العدلية وبحث القضايا العالقة وتفنيدها ووضع حلول فورية لها.
 

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