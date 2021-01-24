زراعة خانيونس تتابع المشاكل التي تواجه مزارعي الخضار في المحافظة

غزة-الرأي

نفذت مديرية زراعة خانيونس جولة ميدانية لمتابعة الإشكاليات التي تواجه مزارعي المحافظة،وتقديم الإرشادات اللازمة مع موجات البرد،وذلك للحفاظ علي محاصيلهم والحصول علي انتاج جيد كماً ونوعا.

وخلال الجولة تم التأكيد علي العديد من الارشادات الهامة للمزارعين، منها تثبيت النايلون بشكل جيد وتنظيم عملية الري،وتنظيف المجاري المائية، ومزاريب الدفيئات لتجنب دخول مياة الأمطار داخلها،واستخدام التدفئة بوسائل مختلفة في حال انخفاض درجات الحرارة واقترابها من درجة الصقيع سواء داخل الدفيئات أو خارجها

اضافة لاستخدام وسائل مكافحة آمنة كالمصائد بمختلف أنواعها للحد من انتشار الآفات والحفاظ علي الصحة العامة والبيئه.

