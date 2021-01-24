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الاقتصاد " تصدر تقرير انجازاتها خلال 2020

24 كانون ثاني / يناير 2021 12:23

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غزة-الرأي

أصدرت الادارة العامة للإعلام و العلاقات العامة بوزارة الاقتصاد الوطني ، تقرير بأبرز أنشطتها و أعمالها و إنجازاتها خلال عام  2020 .
و ذكرت الادارة ، أنها تابعت خلال عام 2020 حملات التشويه ضد المنتجات الوطنية وعملت على تفنيدها .
و أوضحت أن دعم المنتج الوطني والمحلي كان ولازال من أبرز أولويات واهتمامات الوزارة لإنعاش الاقتصاد الوطني الفلسطيني ، لافتة إلى أن الوزارة لن تسمح بالمطلق بالنيل من سمعة وجودة المنتجات والسلع المحلية.
وقال التقرير ، إن الادارة عملت على إبراز إجراءات وجهود الوزارة خلال جائحة كورونا ، وأطلقت حملات اعلامية مكثفة ومركزة خلال الجائحة لطمأنة المواطنين بتوفر السلع الأساسية والمخزون السلعي ولتوعية وتعريف المواطنين بالأسعار لمنع الاحتكار والتلاعب من التجار بالأسعار وكذلك لتفعيل الرقم المجاني للوزارة لإستقبال شكاوي المواطنين.
وأشار الى أن الإدارة نشرت خلال العام (1037) مادة اعلامية ومصورة لأنشطة وأعمال الوزارة والإدارات والهيئات والوحدات وكذلك للقاءات واجتماعات وقرارات وكيل الوزارة في وسائل الاعلام المختلفة ، لافتاً الى أن الادارة عملت على التغطية الاعلامية المكثفة والمتواصلة لجولات طواقم حماية المستهلك في جميع محافظات قطاع غزة وكذلك لأنشطة لجنة الطوارئ بالوزارة الخاصة بجائحة كورونا.
وذكر التقرير أن الادارة عملت على إصدار ايجاز اعلامي يومي بأنشطة الوزارة ونظمت جولات صحفية لعدد من وسائل الاعلام لتغطية جهود ودور لجنة الطوارئ بالوزارة في مراقبة وضبط الأسعار خلال جائحة كورونا، منوهاً الى إصدار الإدارة للتقارير الإعلامية الشهرية والأسبوعية
وإعداد وإصدار تصاميم إنفوجرافيك وإنفوفيديو لإبراز إنجازات الوزارة والإدارات والوحدات والهيئات، وتنظيم لقاءات تدريبية لطواقم حماية المستهلك لتطوير الأداء الإعلامي.
 

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