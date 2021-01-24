ديوان المظالم والحكم المحلي يناقشان مطالب العاملين في الاسواق الشعبية

غزة-الرأي

ناقش رئيس ديوان المظالم بمجلس الوزراء الفلسطيني أ. محمد جواد الفرا ووكيل وزارة الحكم المحلي م. أحمد أبو راس شكاوي وذلك بحضور مدير عام ديوان المظالم أ. رامز تمراز ومدير مكتب رئيس الديوان أ. الحسن البطة وعدد من المختصين طلبات المواطنيين العاملين في الاسواق الشعبية في قطاع غزة .

وإشتكى المواطنيين العاملين في الاسواق الشعبية من اجراءات التشديد الاخيرة بسبب جائحة كورنا وتأثيرها علىهم وعلى أوضاعهم الحياتية والاقتصادية مطالبين بضرورة تخفيف الاجراءات وإعادة فتح الاسواق كون البضائع والسلع المتوفرة لديهم والتي في غالبيتها أسعارها محدودة .

يذكر أن الحكومة الفلسطينية اتخذت قرارات منذ انتشار فيروس كورونا للحد من تفشي الفيروس حيث أغلقت المنشأت و الأسواق والمدارس، قبل أن تعاود فتحها بشكلٍ متدرج وضمن إجراءات السلامة والوقاية، فيما لازالت بعض الأسواق الشعبية مغلقة.

من جانبها، وعدت وزاررة الحكم المحلي بوضع خطة مدروسة تراعي فيها سلامة المواطنيين المتسوقين وتحافظ على سير الأمور الحياتية للمواطنيين والمحافظة ومراعاة الاوضاع الاقتصادية بطريقة متوازنه وسيتم وضع الخطة أمام اللجنة العليا الخاصة بجائحة كرونا لاتخاذ القرار بشأنها .

