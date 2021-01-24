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التعليم تجتمع بواضعي أسئلة الامتحان التطبيقي الشامل للعام 2021

24 كانون ثاني / يناير 2021 12:59

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غزة-الرأي

عقدت وزارة التربية والتعليم العالي لقاء مع واضعي أسئلة الامتحان التطبيقي الشامل للعام 2021 لتعريفهم بأنواع المهارات التي يجب تضمينها في الامتحان واطلاعهم على آخر المستجدات والإرشادات اللازم اتباعها حين وضع الأسئلة.
وحضر اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بغزة م. عبد الرحمن جبر مدير عام الكليات والتعليم المهني، د. عبد الحميد اليعقوبي مدير دائرة الامتحانات في التعليم العالي, أ. حمدي الدلو مدير دائرة المنح والبعثات بالإضافة إلي واضعي الأسئلة الذين تم ترشيحهم من قبل كلياتهم.
واستعرض م. جبر الجوانب التطويرية التي جرت على الامتحان الشامل خلال الأعوام السابقة في الجانب النظري والعملي وأن الوزارة عملت على تطوير هذه الجوانب خلال هذه الدورة, ووضعت لمسات تطويرية في بنائية الاختبار من حيث المفردات والمهارات الفردية والمركبة وحل المشكلات.
وتم خلال الاجتماع مناقشة التعليمات الخاصة بمختلف الإجراءات الخاصة بالامتحان التطبيقي الشامل والتي تشمل الأسئلة وعددها, وطبيعتها وآلية وضعها, ونسبة النظري إلى العملي, وتوزيع الدرجات.
 

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