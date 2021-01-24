تعليم خان يونس يجتمع بمشرفي المرحلة لمناقشة القضايا التعليمية

غزة-الرأي

اجتمع أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم في خان يونس، ود. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية بمشرفي المرحلة، وحضر اللقاء: أ. محمود المصري رئيس قسم الإشراف التربوي، ومشرفو المرحلة: أ. حسن أبو عبيدة، وأ. عماد عابدين، وأ. غادة الفرا، وأ. سمر الأسطل.

بدوره، رحب أ. الفرا بالحضور، مثمنا جهود المشرفين التربويين المبذولة في إنجاح العملية التعليمية، مؤكداً أن المرحلة القادمة تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود، ومتابعة دوام الطلبة.

من جانبه نوه د. رمضان إلى زيادة متابعة معلمي الصفوف من (1-4) خلال الفترة المتبقية من الفصل الدراسي الأول، وناقش مع المشرفين الاستعدادات الخاصة ببدء الفصل الدراسي الثاني، والتي تشتمل على تكثيف الزيارات الميدانية للمدارس التي تشتمل على الصفوف من الأول إلى الرابع الأساسي؛ لتشخيص الواقع تحديد المهارات الأساسية التي يحتاجها الطلبة في هذه المرحلة، وتجهيز مادة تشتمل على أهم المهارات وتعميمها على أولياء الأمور لمتابعتها مع أبنائهم، وتشكيل فرق مع معلمي الصفوف الأول والثاني لإعداد دروس تعليمية في مبحثي الرياضيات واللغة العربية وتعميمها على مجموعات الواتس آب وصفحات المدارس.



