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"الشفاء الطبي "يطلع الصحة العالمية على سير العمل بمراكز الفرز التنفسي

24 كانون ثاني / يناير 2021 01:06

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غزة-الرأي

أطلع مجمع الشفاء الطبي وفد منظمة الصحة العالمية ممثلا بالدكتور عبد الناصر صبح، على عمل مراكز الفرز التنفسي وآلية تقديم الخدمة الصحية بمجمع الشفاء الطبي.
واشاد مدير عام المجمع د. محمد أبو سلمية  بالجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الصحة وإدارة المجمع بوضع سياسات وبروتوكولات لتقديم أفضل ورعاية صحية للمرضى في ظل وجود فايروس كوفيد "19"، كما وأشاد أبو سلمية بالقدرات العلمية والعملية التي تتمتع بها الكوادر الطبية بالمجمع.
هذا وأثنى د.صبح على الجهود المتواصلة التي تقدمها الطواقم للمرضي في ظل جائحة كوفيد "19"، مؤكدا حرص المنظمة على دعم المراكز بكافة الاحتياجات والمستلزمات اللازمة من أجل الحفاظ على حياة المرضى وتجنب نقل العدوى.
 

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