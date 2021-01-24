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مدرسة بخان يونس تنفذ درساً توضيحياً بعنوان "المعمل الافتراضي"

24 كانون ثاني / يناير 2021 01:12

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غزة-الرأي

نفذت معلمة الفيزياء ميساء الأزهري بمدرسة عكا الثانوية للبنات، يوم السبت الموافق 2021/1/23، درساً توضيحياً بعنوان "المعمل الافتراضي" لطالبات الثانوية العامة باستخدام تقنية Meet ، بحضور د. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية بمديرية التربية والتعليم –خانيونس، وأ. محمود المصري رئيس قسم الإشراف التربوي، وأ. شعبان صافي مشرف الفيزياء، وأ. خالد أبو رجيلة مشرف الأحياء، وأ. رولا الفرا مشرفة اللغة الإنجليزية، وأ. غادة الفرا مشرفة المرحلة، وأ. نهلة خلف الله مديرة المدرسة، وأ. عتاب المدهون نائب المديرة، وعدد من معلمي المبحث والمباحث الأخرى.
بدوره ، رحب د. رمضان بالحضور، مؤكداً على أهمية توظيف يومي الجمعة والسبت في تنفيذ اللقاءات التربوية والدروس التوضيحية عبر تقنيات الزووم والميت، منوهاً إلى أهمية الدروس التوضيحية في تناقل الخبرات بين المعلمين، وأوضح أن تكنولوجيا المعامل الافتراضية من أهم مستحدثات التكنولوجيا التي تساعد على ضمان التعلم التفاعلي وتضمن نشاط الطالب أثناء التعلم، حيث تعد بمثابة محاكاة واقعية لمعامل العلوم التقليدية في المدارس، ويشعر الطالب فيها كأنه في معمل حقيقي لديه كل الامكانيات والأدوات التي يستخدمها لإجراء التجارب.
وأشاد أ. صافي بأداء المعلمة المتميز، وعرضها التسلسلي للمحتوي العلمي وإدارة حكيمة للوقت، وتفاعل الطالبات.
من ناحيتها رحبت أ. خلف الله بالحضور، وشكرت المعلمة على أدائها.
هذا واستخدمت أ. الأزهري استراتيجية الهرم المعرفي ونماذج جوجل في التقويم، وتم المشاركة الفعالة من الطالبات، واشراكهن في إجراء التجارب والتقويم المستمر، واستخدام استراتيجية الكرسي الساخن في إغلاق الدرس، وتم إنهاء الدرس بلعبة إلكترونية تنافسية، وإعطاء تكليف للطالبات باستخدام العصف الذهني.
 

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