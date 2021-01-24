الاتفاق على خطة عمل لمتابعة المنتجات الغذائية في النصيرات

الوسطى- الرأي:

استقبل رئيس بلدية النصيرات أ. إياد مغاري في مكتبه اليوم الأحد، وفدا من مديرية الاقتصاد بالمحافظة الوسطى ومسئول مباحث التموين في المحافظة أ. أسامة الحاج، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق المشترك.

وتخلل اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنة تفتيش غذائي مكونة من خمس جهات وهي (البلدية، وزارة الزراعة، الطب الوقائي بوزارة الصحة، مباحث التموين، ووزارة الاقتصاد).

وتم الاتفاق على تنفيذ خطة عمل لمتابعة المحلات التجارية والمنتجات الغذائية في النصيرات، ابتداء من شهر فبراير القادم، بهدف الحفاظ على الأمن الغذائي للمواطنين، وسلامة المنتجات.

وأكد رئيس بلدية النصيرات على تعزيز كافة أشكال التنسيق والتعاون المشترك فيما يصب لصالح تحقيق المصلحة العامة.