زراعة خانيونس تستقبل وفداً من نادي الشروق والأمل

خان يونس- الرأي

استقبلت مديرية زراعة خانيونس،بالتعاون مع الادارة العامة للمحررات، وفداً من أطفال نادي الشروق، والأمل لتعليمهم فائدة النبات علي الانسان، والبيئه وكذلك كيفية التعرف علي شجرة الحمضيات، ومعرفة الانواع كافة.

واصطحبت دائرة التنمية الريفية الوفد الي اراضى الاداره العامه للمحررات، حيث تم التعرف على أشجار الحمضيات، ومدي مقاومتها للامراض والملوحه، والعطش وفائدة ثمار الحمضيات في المساهمه في القضاء علي فايروس كورونا .

قي السياق ذاته، تمت مشاركة الاطفال وجرى احصاء طرق تصنيع الثمار لمنتجات غذائيه مفيده وغنيه بالعناصر محببه الاطفال،كما قام الأطفال برسم شجرة الحمضيات كل حسب رؤيته،ومعبرين عن فرحتهم وسعادتهم باللقاء الميداني.

