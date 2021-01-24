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"الشباب والثقافة" تبدأ تكريم المراكز الشبابية الفاعلة خلال 2020

24 كانون ثاني / يناير 2021 01:43

"الشباب والثقافة" تبدأ تكريم المراكز الشبابية الفاعلة خلال 2020

غزة- الرأي

بدأت الهيئة العامة للشباب والثقافة، اليوم الأحد، تكريم المراكز الشبابية الفاعلة في قطاع غزة، بحضور رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن، ومدير عام الشباب الأستاذ جمال العقيلي، ومدير دائرة الاتحادات والمراكز الشبابية الأستاذ علاء الباز، بالإضافة إلى رؤساء المراكز المحتفى بها.
وأوضح محيسن أن تكريم المؤسسات والمراكز الشبابية يأتي تتويجًا لجهودها المميزة التي بذلتها خلال العام الماضي وإسهاماتها الواضحة في العمل الشبابي، وخدمة شرائح المجتمع كافة، مبينًا أنه سيتم خلال الفترة القادمة استكمال تكريم المؤسسات الفاعلة في كافة محافظات قطاع غزة.
وأشار إلى أن الهيئة تسعى لإحداث نقلة نوعية في العمل الشبابي خلال العام الحالي، لافتًا إلى أنها تستعد لتنفيذ عدة مشاريع ومبادرات من شأنها معالجة كثير من المشكلات التي يعاني منها الشباب الفلسطيني في قطاع غزة.
ولفت محيسن إلى أنه تم مؤخرًا تشكيل المجلس الاستشاري التأسيسي ليكون نواة انطلاق المجلس الاستشاري الشبابي الدائم، وذلك انطلاقًا من إيمان الهيئة بضرورة تعزيز الشراكة والتعاون مع المراكز والمؤسسات الشبابية، وسعيها لإشراك ذوي الخبرة والاختصاص، بما يساهم في دعم قضايا الشباب ومعالجة مشكلاتهم، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.
يشار إلى أنه تم تكريم (8) مراكز من مدينة غزة، وعبرت الجهات المحتفى بها عن تقديرها لهذه المبادرة، مؤكدين على حرصهم على تعزيز التعاون مع الهيئة بما يخدم المجتمع الفلسطيني.

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