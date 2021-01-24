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التفتيش القضائي يناقش مع الشرطة القضائية تفعيل أوامر الحبس

24 كانون ثاني / يناير 2021 01:51

التفتيش القضائي يناقش مع الشرطة القضائية تفعيل أوامر الحبس
التفتيش القضائي يناقش مع الشرطة القضائية تفعيل أوامر الحبس

غزة- الرأي

عقد المكتب الفني ودائرة التفتيش القضائي والإدارة العامة للمحاكم، اجتماعاً  مع الشرطة القضائية.

وضم المستشار زياد ثابت رئيس المكتب الفني ودائرة التفتيش القضائي والمهندس ماهر الرفاتي مدير عام المحاكم والمقدم علاء أبو شمالة نائب مدير الشرطة القضائية وجميل خليل مدير المكتب الفني، وبحضور عدد من أفراد الشرطة القضائية التي ستتولى تنفيذ أوامر الحبس ومأموري دوائر التنفيذ في محاكم البداية.
وتم خلال اللقاء مناقشة العودة التدريجية المنظمة لتفعيل أوامر الحبس والتي كانت متوقفة بسبب الحالة الوبائية التي يتعرض لها القطاع من انتشار فايروس كورونا.
وتم التأكيد على البدء في تنفيذ أوامر الحبس منذ الأسبوع الماضي وتسلمتها الشرطة القضائية لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
يذكر بأن رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد عابد أصدر مؤخرا قرارا بإلعودة التدريجية لإصدار أوامر الحبس بشكل مقنن ومحدود وبما ينسجم مع حالة الطواريء التي يعيشها قطاع غزة.

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