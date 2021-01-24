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تعليم شرق خان يونس يستقبل وفدًا من الإدارة العامة للأنشطة التربوية

24 كانون ثاني / يناير 2021 01:55

تعليم شرق خان يونس يستقبل وفدًا من الإدارة العامة للأنشطة التربوية
تعليم شرق خان يونس يستقبل وفدًا من الإدارة العامة للأنشطة التربوية

خان يونس- الرأي

استقبل مدير التربية والتعليم – شرق خان يونس أ. سعيد قديح وفدًا من الإدارة العامة للأنشطة التربوية.

وضم الوفد مدير عام الأنشطة م. مازن الخطيب، ومدير دائرة الكشافة والأنشطة الرياضية أ. عبد الغني الشيخ، ومدير الدائرة الثقافية والفنية أ. يسري الغول، ومدير دائرة القيادات الطلابية والنشاط الاجتماعي أ. فطين البنا، وبحضور مدير الدائرة الإدارية أ. منار أبو خاطر، ومدير الدائرة الفنية أ. فاطمة الخالدي، ورئيس قسم الأنشطة بالمديرية أ. محمد أبو غالي، والموظفين بالقسم.
ورحب قديح بالوفد الزائر؛ متمنيًا التوفيق للمهندس مازن الخطيب لتوليه مهام مدير عام الأنشطة الطلابية، معربًا عن ثقته بطاقم العمل في القسم الذي يسعى دائمًا إلى تطوير العمل وفقا لخطة الإدارة العامة للأنشطة بوزارة التربية و التعليم.

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