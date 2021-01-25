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منظومة ذكاء اصطناعي تقدم 67 مليون وصفة غذائية صحية

25 كانون ثاني / يناير 2021 07:53

منظومة ذكاء اصطناعي تقدم 67 مليون وصفة غذائية صحية
منظومة ذكاء اصطناعي تقدم 67 مليون وصفة غذائية صحية

طوّر فريق من الباحثين في الولايات المتحدة، منظومة للذكاء الاصطناعي، يمكنها تقديم نصائح بشأن وصفات الأطعمة الصحية حسب أذواق واحتياجات كل مستخدم.

ويقول الباحث محمد جي زكي، وهو أحد المشاركين في ابتكار المنظومة التي تحمل اسم «بي.فود.ريكيو»، إن «هدفنا هو التركيز على النصائح الغذائية التي تناسب كل فرد على حدة. وتدور فكرة المنظومة حول اختيار الوجبة الصحيحة من بين قاعدة بيانات للوصفات الغذائية، رداً على أسئلة يقدمها المستخدم بلغة سهلة وبسيطة».

وتهدف هذه المنظومة التي ابتكرت في معهد رينسالر للفنون التطبيقية ومركز أبحاث شركة (أي.بي.إم) للتكنولوجيا في نيويورك إلى مساعدة المستخدم للوصول إلى الوجبة الصحية التي تلبي ذوقه واحتياجاته الصحية، مع تجنب بعض المكونات التي ربما تكون ضارة بسبب ظروف مرضية معينة، مثل تجنب السكريات والنشويات، أو تجنب بعض أنواعالفواكه أو المكسرات مثلاً، في حالة إصابة المستخدم بحساسية غذائية معينة تجاه هذه الأصناف.

ويوضح زكي في تصريحات للموقع الإلكتروني «تيك إكسبلور»، المختصص في التكنولوجيا، إن «الفكرة الرئيسية هي تقديم نصيحة غذائية مختلفة لكل مستخدم، وهي مهمة شاقة لا سيما عند التعامل مع ذوق كل مستخدم والمكونات الممنوعة عنه بشكل متفرد».

وتتضمن قاعدة بيانات منظومة «بي.فود.ريكيو» أكثر من 67 مليون وصفة غذائية، فضلاً عن رسومات بيانية توضح العلاقة بين هذه الوصفات ومكوناتها الغذائية، وبيانات إضافية تتعلق بخصائص هذه المكونات وقيمتها الغذائية.

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