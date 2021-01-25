وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات اليوم وكالة الرأي الفلسطينية صلاح يخرج من الكبوة .. وكلوب إلى المجهول وكالة الرأي الفلسطينية بايرن ميونخ يطمع في هدف ريال مدريد وعمالقة أوروبا وكالة الرأي الفلسطينية أتلتيكو يعاقب بلنسيه بثلاثية ويعزز صدارته للدوري الإسباني وكالة الرأي الفلسطينية صاحب أكبر لوحة لآية «الكرسي» في العالم: نفذتها في 243 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية بيع لوحة بـ 1،5 مليون يورو لـ "بيار سولاج" وكالة الرأي الفلسطينية علماء يحددون موعد "التحام القارات" وكالة الرأي الفلسطينية وصول فيروس كورونا إلى الدماغ يسبب مشكلات صحية خطيرة بعد التعافي وكالة الرأي الفلسطينية 4 وصفات سحرية للتخلص من الوزن الزائد ودهون البطن بعد الولادة وكالة الرأي الفلسطينية علاج السعال عند الأطفال المصابين بمرض الدفتيريا أو الخناق
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

كيفية تشغيل الإنترنت بعد اختيار وضع الطيران

25 كانون ثاني / يناير 2021 07:58

كيفية تشغيل الإنترنت بعد اختيار وضع الطيران
كيفية تشغيل الإنترنت بعد اختيار وضع الطيران

من المعروف أن تشغيل وضع الطيران يلغي الاتصال بالإنترنت. لكن هناك طريقة تمنح المستخدم تفعيل الإنترنت دون استقبال المكالمات غير المرغوب فيها أحيانًا.
العالم-منوعات 

وبعد ضبط وضع الطيران على المستخدم فتح لوحة المفاتيح وإدخال الكود (*#*#4636#*#*) دون أقواس. تظهر نافذة على شاشة الهاتف تقدم عدة خيارات وعلى المستخدم الضغط على زر “phone information” لتظهر نافذة أخرى. تسمح تفعيل خيار “turn on radio”. وفي الخطوة الأخيرة على المستخدم الضغط على الثلاث نقاط في أعلى أو أسفل الصفحة ثم الضغط على زر “Enable Data Connection”.

كما يمكن الخروج من النافذة بعد ذلك وتصفح الإنترنت. ولهذه الخاصية فوائد عملية عدة منها الحفاظ على شحن البطارية لمدة أطول وسرعة شحن البطارية وتجنب ارتفاع درجة حرارة الجهاز خلال عملية الشحن. بالإضافة إلى إيقاف الإعلانات المزعجة التي تظهر عند استخدام بعض التطبيقات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز يافا ميديا يطلق صفحة للتوعية بمخاطر كورونا على وسائل التواصل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟