وكالة الرأي الفلسطينية صاحب أكبر لوحة لآية «الكرسي» في العالم: نفذتها في 243 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية بيع لوحة بـ 1،5 مليون يورو لـ "بيار سولاج" وكالة الرأي الفلسطينية علماء يحددون موعد "التحام القارات" وكالة الرأي الفلسطينية وصول فيروس كورونا إلى الدماغ يسبب مشكلات صحية خطيرة بعد التعافي وكالة الرأي الفلسطينية 4 وصفات سحرية للتخلص من الوزن الزائد ودهون البطن بعد الولادة وكالة الرأي الفلسطينية علاج السعال عند الأطفال المصابين بمرض الدفتيريا أو الخناق وكالة الرأي الفلسطينية كيفية تشغيل الإنترنت بعد اختيار وضع الطيران وكالة الرأي الفلسطينية ابتكار رقائق إلكترونية متخصصة لتسريع استجابة الروبوتات وكالة الرأي الفلسطينية منظومة ذكاء اصطناعي تقدم 67 مليون وصفة غذائية صحية وكالة الرأي الفلسطينية منظومة للذكاء الاصطناعي تتحكم في إشارات المرور الضوئية
أخبار » الرياضة و الملاعب

أتلتيكو يعاقب بلنسيه بثلاثية ويعزز صدارته للدوري الإسباني

25 كانون ثاني / يناير 2021 08:18

أتلتيكو يعاقب بلنسيه بثلاثية ويعزز صدارته للدوري الإسباني
أتلتيكو يعاقب بلنسيه بثلاثية ويعزز صدارته للدوري الإسباني

 اجتاز أتلتيكو مدريد إحدى العقبات الهامة في حملته نحو التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، بعدما حقق فوزا ثمينا ومستحقا 3 / 1 على ضيفه بلنسيه اليوم الأحد في المرحلة العشرين للمسابقة.

وبعدما واصل انتفاضته بتحقيق انتصاره السابع على التوالي في البطولة، عزز أتلتيكو، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عنه منذ موسم 2013 / 2014، صدارته ترتيب المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 47 نقطة من 18 مباراة، بفارق سبع نقاط أمام أقرب ملاحقيه جاره اللدود ريال مدريد (حامل اللقب)، الذي لعب 19 لقاء.

في المقابل، تجمد رصيد بلنسيه، الذي تلقى خسارته الثامنة في البطولة خلال الموسم الحالي، مقابل أربعة انتصارات وثمانية تعادلات، عند 20 نقطة في المركز الرابع عشر.
جاءت المبادرة من جانب بلنسيه، الذي افتتح التسجيل عن طريق الصربي يوروش راتشيتش في الدقيقة 11، لكن النجم البرتغالي جواو فيليكس سرعان ما منح التعادل لأتلتيكو في الدقيقة 23 .

أضاف الهداف الأوروغوياني لويس سواريز الهدف الثاني لأتلتيكو في الدقيقة 54، فيما تكفل آنخيل كوريا بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 72.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز يافا ميديا يطلق صفحة للتوعية بمخاطر كورونا على وسائل التواصل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟