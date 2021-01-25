أتلتيكو يعاقب بلنسيه بثلاثية ويعزز صدارته للدوري الإسباني

اجتاز أتلتيكو مدريد إحدى العقبات الهامة في حملته نحو التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، بعدما حقق فوزا ثمينا ومستحقا 3 / 1 على ضيفه بلنسيه اليوم الأحد في المرحلة العشرين للمسابقة.

وبعدما واصل انتفاضته بتحقيق انتصاره السابع على التوالي في البطولة، عزز أتلتيكو، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عنه منذ موسم 2013 / 2014، صدارته ترتيب المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 47 نقطة من 18 مباراة، بفارق سبع نقاط أمام أقرب ملاحقيه جاره اللدود ريال مدريد (حامل اللقب)، الذي لعب 19 لقاء.

في المقابل، تجمد رصيد بلنسيه، الذي تلقى خسارته الثامنة في البطولة خلال الموسم الحالي، مقابل أربعة انتصارات وثمانية تعادلات، عند 20 نقطة في المركز الرابع عشر.

جاءت المبادرة من جانب بلنسيه، الذي افتتح التسجيل عن طريق الصربي يوروش راتشيتش في الدقيقة 11، لكن النجم البرتغالي جواو فيليكس سرعان ما منح التعادل لأتلتيكو في الدقيقة 23 .

أضاف الهداف الأوروغوياني لويس سواريز الهدف الثاني لأتلتيكو في الدقيقة 54، فيما تكفل آنخيل كوريا بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 72.