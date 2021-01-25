بايرن ميونخ يطمع في هدف ريال مدريد وعمالقة أوروبا

ذكرت تقارير صحافية ألمانية، أن بايرن ميونخ انضم لقائمة الطامعين في الحصول على توقيع واحد من أهم المدافعين المطلوبين من قبل ريال مدريد وصفوة الأندية الأوروبية، وذلك لتعويض المتمرد النمساوي دافيد ألابا، الذي قرر مغادرة “آلينانز آرينا” بعد انتهاء عقده الصيف القادم.

وأفادت شبكة “سبورت1” الألمانية، بأن أصحاب القرار في المؤسسة البافارية، لديهم رغبة جدية في الانقضاض على قلب دفاع فياريال باو توريس، لتمتعه بالجودة والكفاءة المطلوبة في الشريك الإستراتيجي للمخضرم الألماني جيروم بواتينغ في قلب الدفاع، في فترة ما بعد ألابا.

وأبلى صاحب الـ24 عاما بلاءً حسنا مع الغواصات الصفراء للموسم الثاني على التوالي، ما جعله هدفا لأعتى الأندية الأوروبية، في مقدمتهم برشلونة، مانشستر يونايتد وتشيلسي، غير أنه من الأسماء التي يراقبها الريال عن كثب، في عملية التنقيب عن الخليفة المستقبلي للأسطورة سيرخيو راموس.

ووفقا لنفس المصدر، فإن الخيار الوحيد للبايرن لحسم الصفقة قبل اللوس وبلانكوس وباقي المنافسين، هو تفعيل الشرط الجزائي في عقده مع أصحاب “لا سيراميكا”، والذي يُقدر بنحو 60 مليون يورو، وذلك لتمسك فياريال بمدافعه واعتراضه على فكرة بيعه، رغم توافر البديل، والإشارة إلى ابن أكاديمية برشلونة خورخي كوينكا، المعار حاليا لفريق ألميريا.

وكان المدير التنفيذي لبايرن ميونخ كارل هاينز رومنيغه، قد اعترف علنا أواخر الشهر الماضي، أن الإدارة رفعت الراية البيضاء أمام ألابا ووكيل أعماله بيني زاهافي، بعد فشل كل محاولات إقناع صاحب الـ28 عاما، بتمديد عقده، وذلك لإصراره على خوض تحد جديد في مكان آخر.

وتُجمع جُل المنابر الإعلامية المقربة من ريال مدريد، على أن الإدارة الملكية، توصلت بالفعل إلى اتفاق مع زاهافي، بموجبه سيكون ألابا أولى صفقات الريال الصيفية، وذلك بطبيعة الحال بموجب قانون بوسمان، لكن اللاعب سيتحصل على حوالي 11 مليون يورو كراتب سنوي على مدار 3 مواسم.