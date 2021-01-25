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اعتقال شقيقين من بيت لحم واستدعاء 6 من الخليل

25 كانون ثاني / يناير 2021 08:48

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

بيت لحم - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، شقيقين من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين مهند (25 عاما)، ورامي فهمي قوار( 19 عاما)، بعد دهم منزل ذويهما، وتفتيشه.

وفي ذات السياق، سلّمت قوات الاحتلال، ستة مواطنين من مدينة الخليل، بلاغات لمراجعة مخابراتها.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت المدينة، واقتحمت عدة أحياء فيها، وسلّمت كلا من: احمد ياسر الشرباتي، وانس صدقي الجعبة، ومحمد رضوان الهشلمون، وطالب الدويك، ويوسف سلهب التميمي، وطارق الدويك، بلاغات لمراجعة مخابراتها، عقب تفتيش منازلهم.

كما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول شمالا، والظاهرية ويطا والسموع، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

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